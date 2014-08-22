Україна може повністю відмовитися від російських ліків

16:48, 22 серпня 2014
Промисловість
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100% всіх російських препаратів можна замінити.

Фто УНАИН

Україна може повністю відмовитися від імпорту медичних препаратів із Російської Федерації, замінивши їх медикаментами власного виробництва та виробництва третіх країн.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив журналістам президент Всеукраїнської ради із захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

«Ми звикли купувати певні препарати в Росії. Але за нашим попереднім аналізом, 100% усіх російських препаратів можна замінити», - сказав Сердюк. 

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За його словами, є всього 20-30 медпрепаратів російського виробництва, аналогів яких немає, але це «препарати-«пустушки», або ж придумані просто так». Як приклад Сердюк навів один із медикаментів, що випускаються в РФ, від використання якого більшість країн світу відмовилися ще в 30-х років минулого століття.

«Два або три тижні тому всі бігали з протигангренозною сироваткою, яка випускається лише в Росії. Ми подумали, що якщо вона така потрібна, то, напевно, вона є й в інших країнах, оскільки гангрена є де завгодно. Ми дали запит нашим європейським колегам – знайдіть цю сироватку. І вони знайшли. У музеї Пастера! Чому? Тому що з 1939 року вона не використовується ніде, окрім Росії».

Всього, за оцінками експерта, в 2013 році Україна імпортувала з РФ медичних препаратів на суму 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. За даними Державної фіскальної служби, в січні-липні цього року Україна імпортувала дозованих або фасованих для роздрібної торгівлі лікарських виробів на 1,275 млрд дол., експортувала – 134,4 млн дол. Основними постачальниками цієї продукції до країни за підсумками 7 місяців цього року були Німеччина, Індія та Франція.

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