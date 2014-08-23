СБУ доповіла Порошенку, що українські заводи не продають військове обладнання Росії

СБУ не знайшла жодного підтвердження інформації про торгівлю українських підприємств з російською стороною військовим обладнанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

За словами Порошенка, після оприлюдненої у ЗМІ відповідної інформації він дав доручення СБУ провести перевірку й отримав повідомлення від керівника СБУ про те, що жодного підтвердження факту експорту українськими підприємствами на територію РФ продукції військового призначення не було.

Але через те, що такі повідомлення з'явилися, Порошенко дав доручення Службі експортного контролю посилити контроль за впровадженням рішення РНБО про заборону такої торгівлі.

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