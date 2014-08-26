Держава має відновити контроль над «Сумихімпромом» - Громадська робоча група

Члени Громадської робочої групи дійшли висновку, що найбільш складна ситуація склалася навколо ПАТ «Сумихімпром». Маючи намір заволодіти цим унікальним підприємством, група Д.Фірташа-С.Льовочкіна, спочатку встановила над ним оперативний контроль шляхом призначення у 2010 році на посаду голови правління І.Лазаковича, який до цього працював заступником голови правління ЗАТ «Кримський Титан» (входить до складу Group DF, що афільована з Д.Фірташем).

Як йдеться в зверненні, за менш ніж два роки управління І.Лазаковичем «Сумихімпром» штучно перетворилось на банкрута, найбільшу частину боргів сконцентрували підприємства, які входять до Group DF. Використовуючи наявність великих обсягів штучно створених зобов’язань, вони утворили комітет кредиторів «Сумихімпром», ініціювали процедуру санації підприємства і призначили керуючим санацією саме І.Лазаковича, який довів «Сумихімпром» до банкрутства.

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Наслідком цього є те, що держава, яка є власником майже 100% акцій «Сумихімпром», повністю усунута від управління підприємством, не впливає на процес санації і на дії керуючого санацією І.Лазаковича. Скоріш за все має місце організоване доведення підприємства до банкрутства в інтересах групи Д.Фірташа-С.Льовочкіна, стверджується в зверненні.

«До участі в комітеті кредиторів «Сумихімпром» не були допущені представники держави. Процедура санації «Сумихімпром» фактично керується одноособово компанією Group DF International, яка є корпоративним центром Group DF. За відсутності плану санації вжиття заходів з відновлення платоспроможності підприємства не є можливим і санація фактично не відбувається. В порушення вимог чинного законодавства до цього часу план санації «Сумихімпром» керуючим санацією І.Лазаковичем не передано для погодження до ФДМУ. Така діяльність керуючого санацією «Сумихімпром» І.Лазаковича та розпорядника майна Р.Марченка має на меті задоволення інтересів власників Group DF Д.Фірташа та С.Льовочкіна, які зацікавлені у придбанні майнового комплексу «Сумихімпром», в тому числі, при його продажу в процесі ліквідації частинами», - вважають члени Громадської робочої групи.

Вони вимагають: провести перевірку на предмета доведення «Сумихімпром» до банкрутства організованою групою осіб на чолі з Д.Фірташем та С.Льовочкіним; провести перевірку фактів зловживання службовими повноваженнями керуючим санацією «Сумихімпром» І.Лазаковичем та розпорядником майна «Сумихімпром» Р.Марченко; взяти під контроль питання представництва держави під час розгляду господарськими судами справи про банкрутство «Сумихімпром» з метою активної участі представників ФДМУ, Генпрокуратури та Мінюсту у відстоюванні прав та інтересів держави, які полягають у відновленні платоспроможності «Сумихімпром» та недопущенні його ліквідації судом.

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Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України створена з числа фахівців галузі, експертів та юристів, вона ставить за мету припинення знищення галузі, відновлення її потенціалу та постанову галузі на служіння інтересам держави, а не особистим інтересам представників колишньої влади.

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