S&P поліпшило прогноз за рейтингами гірничорудної компанії Ferrexpo

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підвищила прогноз за рейтингами швейцарської компанії Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, йдеться в повідомленні агентства.

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Прогноз переглянутий до «стабільного» з «негативного». Крім того, Standard & Poor's підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги компанії за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні «CCC+/С» і довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги компанії за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/У».

«Український виробник залізорудних окатишів Ferrexpo PLC зміг уникнути перерв в операційній діяльності і продемонстрував високі операційні і фінансові показники в першому півріччі 2014 р., незважаючи на триваючий конфлікт на сході України. І хоч діяльність компанії залишається схильною зростаючому країновому ризику України, ми вважаємо, що компанія має в своєму розпорядженні достатніх грошових коштів і підтверджених кредитних ліній для здійснення виплат за борговими зобов'язаннями з термінами погашення в найближчі кілька місяців», - зазначають у S&P.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості-окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК. Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.