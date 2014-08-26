Казахстан припиняє виробництво українських автомобілів

Група автомобільних компаній Allur Auto - офіційний виробник і дистрибутор українських автомобілів ZAZ Chance (аналог українського ZAZ Lanos), зупиняє виробництво автомобілів ZAZ у зв'язку з введенням нових норм технічного регламенту, а також через нестабільну ситуацію на території України.

Як повідомила прес-служба компанії, з 1 січня 2015 року набирають чинності нові норми технічного регламенту Митного союзу, у зв'язку з чим останній машинокомплект вітчизняного автомобіля буде зібраний в кінці третього кварталу 2014 року.

Водночас, у прес-службі зазначили, що запасні частини на автомобілі будуть поставлятися з України до тих пір, поки на них буде попит.

У повідомленні сказано, що фахівці, задіяні на виробництві автомобілів Chance, будуть пересаджені на ділянки виробництва SsangYong і Peugeot.

«Зараз компанія AllurAuto проводить фінальні переговори з альтернативним брендом ZAZ в тому ж ціновому сегменті. Коли буде можливість озвучити нового партнера, ми обов'язково це зробимо. Зараз ми обмежені угодою про конфіденційність», - цитує прес-служба президента ЦК AllurGroup Андрія Лаврентьєва.

Як повідомляв УНІАН, найбільший виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) (Запоріжжя) практично зупинив виробництво автомобілів і автобусної техніки через девальвацію гривні і війну на сході України.

Раніше ЗАЗ перейшов на триденний робочий тиждень.