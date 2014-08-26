У Яценюка обіцяють прискорити доставку техніки в зону АТО

Кабінет міністрів України спростив процедури закупівлі нового озброєння, передачі його в зону антитерористичної операції, а також проведення ремонту і модернізації вже наявної в зоні АТО техніки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю та ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне рішення було прийнято на терміновому засіданні уряду сьогодні, 26 серпня.

Згідно з повідомленням, Кабмін прийняв рішення передавати озброєння і військову техніку зі складів Міноборони для потреб армії і Національної гвардії протягом 48 годин з моменту заявки від керівництва АТО. Крім того, ремонт і модернізацію техніки 3-4 категорії, що належить Міноборони, будуть здійснювати на підприємствах держконцерну «Укроборонпром» без додаткових погоджень.

Також Міноборони і Нацгвардії запропоновано викупити всю техніку, яка знаходиться на складах «Укроборонпрому», і доставити її в зону АТО. Це рішення стосується і закупівлі нових вертольотів, які будуть негайно відправлені в зону АТО, повідомили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про виділення з резервного фонду Державного бюджету 9,1 млрд грн на потреби Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ і деяких інших міністерств і відомств, які беруть безпосередню участь у проведенні та забезпеченні антитерористичної операції на сході України.

Згідно з розпорядженням №768, опублікованому на сайті уряду, із загальної суми Міністерству оборони виділено 5,9 млрд грн, МВС - 2 млрд грн, Головному управлінню розвідки Міноборони - 70 млн грн, Мінінфраструктури - 14,7 млн грн, СБУ - 179,1 млн грн, Держприкордонслужбі - 713,9 млн грн, Держслужбі з надзвичайних ситуацій - 53,5 млн грн, Службі зовнішньої розвідки - 20 млн грн, Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації - 19,9 млн грн.