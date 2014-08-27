Луганський машинобудівний завод вивозять до Росії

Луганський машинобудівний завод переносить своє виробництво до Росії. Підприємство припинить свою роботу в Україні і відновить її в Чувашії, повідомляють російські Vesti.ru.

Згідно з повідомленням, на такі заходи керівництво заводу зважилося після того, як цехи були практично повністю зруйновані в результаті артобстрілів.

У даний час робітники демонтують вціліле обладнання. Після того, як воно буде доставлено в Росію, виробництво запрацює на новому місці.

Всіх співробітників заводу також було вирішено евакуювати до Росії.

Планується, що вже в п'ятницю буде підключено обладнання для високоточної металообробки. Зараз в Чувашії обладнують їдальню для трудового колективу і готують для них житлові приміщення.

Як повідомляв УНІАН, терористи разом із російськими військовими продовжують завантажувати і вивозити з Луганської та Донецької областей високоточне обладнання військових заводів.

Про це 26 серпня повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема, з Луганська вивозиться обладнання заводу "Электронмашстрой", з Краснодону - обладнання заводу "Юність", з Донецька - обладнання заводу "Точмаш".

23 серпня Лисенко заявив, що у вантажівки, які зайшли під виглядом гуманітарної допомоги з Росії, завантажують обладнання військового заводу "Топаз" та Луганського патронного заводу.

Також у Міністерстві оборони заявили, що російський «гуманітарний конвой» пограбував стратегічні заводи України.

У медіа-центрі повідомили, що під виглядом гуманітарної місії" вивозять з однієї з філій заводу "Мотор Січ", який виготовляє комплектуючі до двигунів вертольотів, обладнання, яке виробляється тільки в Україні.