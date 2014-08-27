Росія хоче переманити на свої авіазаводи українських фахівців

Заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Юрій Слюсарь заявляє про те, що у зв'язку із зростанням потреб авіаційної промисловості РФ у нових кадрах міністерство підготувало спеціальну програму, пов'язану з адаптацією кваліфікованих працівників з України, які шукають роботу на російських підприємствах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«У нас є програма для працівників авіаційної промисловості України, готових приїхати до Росії. Програма передбачає соціальну адаптацію, надання житла і вирішення питань громадянства», - сказав Слюсарь.

У повідомленні наголошується, що парк вертолітної техніки у південних регіонах Росії за останнє десятиліття показав різке зростання і продовжує упевнено зростати. Інтереси як військових, так і цивільних експлуатантів вимагають збільшення промислових потужностей з обслуговування цієї високотехнологічної продукції. Заплановано будівництво додаткового заводу з ремонту вертолітної техніки і заводу з виробництва вертолітних лопатей з композитних матеріалів.

Враховуючи, що новим підприємствам буде потрібно сотні висококваліфікованих співробітників, Мінпромторг РФ підготував спеціальну програму з трудової міграції працівників з України, яка входить до числа країн з розвиненою авіапромисловістю. Їм буде запропонована робота за фахом на нових російських заводах.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 роки зможе відмовитися від співпраці з Україною у сфері виробництва зброї, але висловив сподівання, що цього не станеться.

Проте вже 14 травня Путін виступив з вимогою уряду РФ відмовитися від кооперації з іноземними партнерами у виробництві зброї і військової техніки, щоб «не залежати по жодному з напрямків переоснащення армії і флоту на нову систему озброєнь».

14 серпня Міністерство промисловості і торгівлі Росії завершило формування програми з імпортозаміщення комплектуючих українського виробництва для виробництва техніки військового призначення. За прогнозами відомства, повністю відмовитися від імпорту оборонно-промисловий комплекс Росії зможе до 2017 року. До того часу альтернативу поставкам з України забезпечать країни Митного союзу і Китай.

«Програма імпортозаміщення дає шанс для глобальної модернізації всього машинобудівного комплексу Росії. Завдання поставлені, цілі визначені, ресурси виділені, реалізація програми розпочалася. По українським комплектуючим реально забезпечити повне заміщення до кінця 2016 – початку 2017 року», - сказав тоді міністр Слюсарь.

Росія в березні, порушивши усі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, надсилаючи туди озброєних терористів.

У результаті цього США, Євросоюз, Канада, Японія та інші країни ввели санкції проти РФ.