Гірників шахти Засядька вдалося вивести на поверхню

Заблокованих на шахті ім. Засядька гірників вивели на поверхню.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

«Сьогодні в результаті пошкодження високовольтного кабелю, що живить шахту ім. Засядька в Донецьку, вугільне підприємство було знеструмлено. В результаті цього 104 гірники опинилися заблоковані під землею. Всі вони оперативно були виведені на поверхню», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз на вугільному підприємстві тривають відновлювальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ДТЕК, в структуру якої входить шахта ім. Засядька, повідомили, що через бойові дії знеструмлена шахта ім. Засядька і під землею опинилося 300 гірників.