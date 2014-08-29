У Києві в листопаді проведуть міжнародний промисловий форум

Кабінет міністрів України доручив провести в листопаді 2014 року в Києві XIII міжнародний промисловий форум.

Відповідне розпорядження від 27 серпня опубліковано на Урядовому порталі.

"Міністерству промислової політики, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній службі з надзвичайних ситуацій, обласним, Київській міській держадміністраціям залучити до участі у Форумі підприємства та організації, що належать до сфери їх управління, Національної академії наук - підприємства і організації, віднесені до її відання, Державному концерну "Укроборонпром" - підприємства, що перебувають в його управлінні", - йдеться в документі.

Міністерству закордонних справ необхідно вжити заходів до своєчасного оформлення віз для в'їзду до України іноземцям та особам без громадянства - учасникам та відвідувачам Форуму; забезпечити інформування закордонних ділових кіл про проведення Форуму.

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Державному комітету телебачення і радіомовлення доручено сприяти висвітленню в державних засобах масової інформації заходів, пов'язаних з організацією та проведенням Форуму.