Фонд держмайна повернув на доопрацювання план санації «Сумихімпрому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) повернув на доопрацювання план санації одного з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі ВАТ «Сумихімпром», наданий на вимогу Фонду керуючим санацією товариства, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ

Як заявляють у Фонді держмайна, аналіз плану санації встановив, що даний документ не узгоджений з кредиторами боржника, як того вимагає законодавство, а заходи з відновлення платоспроможності боржника мають декларативний характер і розраховані на 17 років.

«ФДМУ не може узгодити завідомо декларативний і неефективний план санації, який не сприятиме налагодженню роботи підприємства і його розвитку», - відзначили в прес-службі Фонду.

Як відзначають у ФДМУ, план санації є необхідною умовою відновлення ефективної фінансово-господарської діяльності «Сумихімпрому», а потім і погашення кредиторської заборгованості, яка досягає 1,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ підготував звернення до членів комітету кредиторів «Сумихімпром» з вимогою негайно прийняти рішення про заміну керуючого санацією підприємства.

У Фонді зазначили, що керуючий санацією продовжує ігнорувати норми українського законодавства з питань банкрутства, і суспільство досі не має плану санації.

Зокрема, процедура санації товариства було запроваджено ще в жовтні 2012 року, однак, незважаючи на всі встановлені законодавством строки та неодноразові звернення Фонду, керуючим санацією «Сумихімпром» на погодження до Фонду план санації так і не був наданий.

Довідка УНІАН. 24 жовтня 2011 р. щодо ПАТ «Сумихімпром» було порушено провадження про банкрутство, після чого 100% акцій товариства були передані ФДМУ, а в жовтні 2012 р. була введена процедура санації товариства.

«Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.