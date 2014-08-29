Газ для промисловості дорожчає ще на 3%

Національна комісія, яка перебуває в стадії ліквідації, здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з 1 вересня підвищує граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ, на 3% - до 4 874 грн тис. кубометрів з 4 724 грн за тис. кубометрів.

Відповідне рішення закріплено постановою комісії від 27 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ 1 травня 2014 року у зв'язку з коливаннями курсу гривні до долара підвищила граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ на 17,5% - до 4 724 грн за тис. кубометрів з 4 020 грн за тисячу кубометрів.

З 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів було збільшено на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів.

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27 серпня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), і Національну комісію, яка здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також створення на їх базі єдиної держструктури.

Новостворений регулятор - Національну комісію, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з указом президента, очолив Володимир Демчишин. Склад комісії складатиметься із 6 членів. Серед них Володимир Євдокимов, Руслан Машляковський, Андрій Герус, Андрій Ткаченко, Валерій Тарасюк і Юлія Ковалів.

При цьому Кабінету міністрів України доручено в двомісячний термін вирішити питання передачі НКРЕКУ відповідних бюджетних надходжень і питання про розміщення комісії.