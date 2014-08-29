«Донецьксталь-метзавод» повністю зупинив виробництво

Великий український виробник металопродукції «Донецьксталь - металургійний завод», що входить до групи «Донецьксталь», 28 серпня зупинив виплавку чавуну на доменній печі №2 у зв'язку зі спустошенням складів із запасами сировини, повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

Раніше, 30 липня, через проблеми з поставками сировини внаслідок бойових дій на сході України була зупинена піч №1.

Згідно з повідомленням, доменні печі зупинені в спеціальному режимі, що при накопиченні достатньої кількості сировини дозволить оперативно запустити їх у роботу.

Для усунення проблем, що виникли з сировинним забезпеченням, керівництво заводу вирішило: доставка окатишів здійснюватиметься залізничним транспортом до станції Демитров (знаходиться за 60 км від Донецька), де буде здійснюватися їх перевантаження у автомобільний транспорт з наступною доставкою на ДМЗ. У цей час укладаються договори на надання відповідних послуг.

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Також повідомляється, що перша партія окатишів (близько 2,7 тис. тонн) вже знаходиться в Демитрове. При цьому для відновлення роботи одного з доменних печей (орієнтовно №1) необхідно 24 тис. тонн окатишів.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, озброювати і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

18 серпня гірничо-металургійна група «Метінвест» заявила про зупинку своїх чотирьох підприємств, розташованих у Донецькій області, через пошкодження ліній електропередач в результаті артилерійського обстрілу. Зокрема, була повністю зупинена робота на Єнакіївському металургійному заводі, Єнакіївському коксохимпроме і Харцизькому трубному заводі. Також залишається знеструмленим Авдіївський коксохімічний завод.

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Крім того, з 28 серпня зупинений Алчевський меткомбінат через відсутність електропостачання.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь» - металургійний завод» створено в 2002 році на базі доменного і мартенівського цехів Донецького металургійного заводу.

«Донецьксталь» - металургійний завод» входить до групи «Донецьксталь», підконтрольну бізнесменові Віктору Нусенкісу, яка є одним з найбільших виробників комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції.

"Донецьксталь-метзавод" у 2013 році знизив чистий прибуток у 5,7 рази у порівнянні з 2012 роком - до 79 млн грн з 449,6 млн грн.