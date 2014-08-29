Електроенергія для промисловості подорожчала ще на 4%

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), а нині перебуває в стадії ліквідації, підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на вересень на 4%.

Про це йдеться в постанові НКРЕ від 27 серпня 2014 року.

Відповідно до ухваленого рішення, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) у вересні збільшиться до 96,91 коп. за кВт/год. з 93,18 коп., а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) — до 123,35 коп. за кВт/год. з 118,61 коп.

Як повідомляв УНІАН, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в липні збільшився до 93,18 коп. за кВт/год. з 89,09 коп. у червні, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) — до 118,61 коп. за кВт/год. з 113,39 коп.

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27 серпня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), і Національну комісію, яка здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також створення на їх базі єдиної держструктури.

Новостворений регулятор - Національну комісію, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕ КП), згідно з указом президента, очолив Володимир Демчишин. Склад комісії складатиметься з шести членів. Серед них Володимир Євдокимов, Руслан Машляковський, Андрій Герус, Андрій Ткаченко, Валерій Тарасюк і Юлія Ковалів.

При цьому Кабінету міністрів України доручено в двомісячний термін вирішити питання передачі НКРЕКП відповідних бюджетних надходжень і питання про розміщення комісії.