Підприємства "Укроборонпрому" переходять на тризмінний графік

Відповідне рішення було прийнято керівництвом концерну після доручення президента України підвищити ефективність виробництва підприємств-учасників "Укроборонпрому" на 40%.

«Вже робиться все необхідне для запровадження нового режиму роботи, всі структурні підрозділи розробляють графіки чергувань, щоб підтримувати постійну роботу підприємств. В нинішніх умовах думати про те, що робочий час закінчується о 17.30, неможливо. І ми щодня ретельно відстежуємо роботу концерну», - цитує прес-служба заступника генерального директора з комерційних питань Сергія Пинькаса.

За його словами, за результатами аналізу господарської діяльності деякі керівники підприємств були звільнені, а ефективність роботи нових директорів ретельно контролюється.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив Міністерству оборони спільно з ГК "Укроборонпром" невідкладно забезпечити проведення ремонту та модернізації озброєння і військової техніки та їх передачу Збройним силам за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.