Алюміній подорожчав до максимума за 1,5 року

Біржові ціни на алюміній продовжують зростання - за літо воно становило майже 20%, передає ПРАЙМ.

Так, ф'ючерс на алюміній найближчої поставки на Лондонській біржі металів 1 вересня п.р. подорожчав на 0,51% і торгується на позначці 2107 доларів за тонну. Це - максимальне значення котирувань з лютого 2013 року.

Читайте такожУкраїна в липні скоротила виробництво сталі майже на 12%Підтримку ринку алюмінія дає заборона на експорт необробленої руди, яку на початку року ввела Індонезія.

Крім того, підтримку цінам надає непогана динаміка виробничої активності в США.

Втім, на думку аналітиків, надалі ціни на алюміній, швидше за все, будуть відчувати серйозний тиск на тлі високих геополітичних ризиків і нестабільності світової економіки, також спаду економічної активності в Японії. Тим не менш, в короткостроковій перспективі позиції промислового металу будуть досить стійкими.

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