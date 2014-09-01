Реалізація промпродукції в Україні зросла майже на 6%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-липні 2014 року становив 674,499 млрд грн, що на 35,642 млрд грн, або на 5,6%, більше показника за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді довелося 67,6% всього обсягу реалізації, становив 456,060 млрд грн, що на 7,3%, або на 31,223 млрд грн, більше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (17,9% загального обсягу) становив 120,917 млрд грн, що на 4,4%, або на 5,538 млрд грн, менше обсягу за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості й розробці кар'єрів (14% всього обсягу) обсяг реалізації становив 94,079 млрд грн, що на 12,26%, або на 10,275 млрд грн, більше за аналогічний минулорічний показник.

Найбільший обсяг реалізованої продукції доводиться на Дніпропетровську область – 130,243 млрд грн, Донецьку область – 117,797 млрд грн, Полтавську область – 44,332 млрд грн і Київ – 46,620 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в січні-червні 2014 року становив 575,807 млрд грн, що на 27,404 млрд грн, або на 4,99%, більше показника за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше обсягу 2012 року.