Комісія з питань приватизації виступає за повернення Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК в держвласність на початку вересня

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації виступає за повернення в державну власність Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, оренда яких закінчується 5 вересня компанією Дмитра Фірташа.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат, заступник голови Спеціальної контрольної комісії Павло Різаненко.

«Ми (Комісія - УНІАН), зверталися до всіх органів виконавчої влади: до Кабміну, Фонду держмайна і Міністерству економічного розвитку з проханням не продовжувати договори оренди, строк яких закінчується 5 вересня», - сказав Різаненко, уточнивши, що перед прийняттям рішення комісія спеціально виїжджала на підприємство і вивчала ситуацію.

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Крім того, Спецкомісія Ради, за словами Різаненка, прийшла до висновку, що немає сенсу здавати ці підприємства в оренду Фірташу, оскільки держава отримує від оренди 10 мільйонів доларів, тоді як вони приносять 150 млн дол. чистого прибутку в рік.

«Звичайно, потрібно повертати, оскільки Фірташ кладе в кишеню 140 млн дол. чистого прибутку», - зазначив депутат.

При цьому Різаненко підкреслив, що повернення двох вищезазначених підприємств у держвласність цілком законно, оскільки компанія-орендар була повідомлена про розрив відносин завчасно - за три місяці до закінчення строку оренди.

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«Це було зроблено. Їх про це повідомили 5 червня», - додав депутат, зазначивши, що після цього Фонд держмайна і Мінекономрозвитку повинні були вжити заходів щодо забезпечення повної передачі підприємств державі. Зокрема, влада має створити юридичні особи - державні підприємства і перевести туди персонал.

Різаненко також повідомив, що під час президентства Віктора Януковича він особисто вимагав від органів влади передати Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК у держвласність, однак на його запити ніхто не реагував.

«Я домагався, їздив, писав, листувався з органами влади при Януковичі. Ніякої реакції. Хоча і за нової влади всі ці рішення приймалися зі скрипом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ за дорученням Кабміну на початку червня 2014 року повідомив компанію «Кримський титан» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Однак досі Кабмін Яценюка так і не прийняв остаточного рішення про долю вищезазначених підприємств.

Раніше уряд Тимошенко в 2008-2009 роках намагався повернути під контроль держави Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК, однак програв боротьбу.

З приходом Януковича до влади Фірташ зміг без проблем продовжити оренду комбінатів.

У середині серпня структури Фірташа, в цілях зупинки повернення державі Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК, намагалися незаконно продовжити оренду. За інформацією екс-міністра промполітики Валерія Мазура, адміністрація підприємств змушувала робочих ставити свої підписи під зверненнями до органів влади, погрожуючи звільнити.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн в рік.

Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.

Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.