«Надра України» шукає інвесторів для розробки 15 родовищ

Національна акціонерна компанія «Надра України» шукає інвесторів для розробки 15 нафтогазових і титанових родовищ, спецдозволами на користування якими володіють її дочірні підприємства.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, на конкурс із залучення інвестицій виставляються 12 нафтогазових родовищ: Старо-Богородчанская площа, Ортиницька площа, Вільховська площа, Волосянська площа («Західукргеологія» Івано-Франківська область); Північно-Котелевська площа, Перевозовське родовище («Миргороднафтогазрозвідка» Полтавська область); Котловська площа, Млиївська площа, Червоногорська площа, Тунівська площа, Архипівська зона структур («Чернігівнафтогазгеологія»).

Крім цього, на конкурс виставляються 3 родовища титанових руд: Краснореченське, Лівобережне, Тростянецький («Житомирбуррозвідка»).

Останній строк подання конкурсних заявок претендентами - 18 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Державна служба геології та надр України протягом 2014-2015 рр. виставить на аукціони 18 спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування для родовищ, газу сланцевих товщ.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.