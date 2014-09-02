Росія переписує військову доктрину з акцентом на імпортозаміщення

Росія уточнить військову доктрину, яка була прийнята чотири роки тому - в 2010 році, через вірогідне розширення НАТО, проблеми з ПРО, а також ситуацію в Україні та навколо неї, передає РІА "Новости".

Читайте такожНові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон В уточненій військовій доктрині буде відзначено необхідність імпортозаміщення в області озброєння, повідомив в інтерв'ю агентству заступник секретаря Ради Безпеки Росії Михайло Попов.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявляло, що планує на 95% позбавитися від залежності від поставок українських комплектуючих протягом 2,5 років.

Читайте такожПутін хоче робити зброю в Росії без іноземних партнерів«Життя показує, що надійність наших деяких західних партнерів - явище тимчасове, і пов'язане воно, на жаль, дуже тісно з політичною кон'юнктурою», - сказав Попов. За його словами, ефективне функціонування оборонної промисловості можливо в умовах технологічної незалежності Росії в області виробництва озброєння та спеціальної техніки.

Читайте такожУкраїна нічого не втратить, припинивши військово-технічне співробітництво з РФ - експерт