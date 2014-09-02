Депутати дозволили постачати в Україну оборонну продукцію без мит

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 320 зареєстрованих у сесійній залі.

Стаття 197 Податкового кодексу доповнюється пунктом 197.23, згідно з яким звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення у митному режимі імпорту на митну територію України продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону «Про державне оборонне замовлення», під час проведення антитерористичної операції, дії надзвичайного або військового стану, за такими товарними позиціями УКТЗЕД:

- 3601-3603 (ударні капсулі, детонатори, ракети освітлювальні);

- 8710 (танки та бронемашини з озброєнням чи без озброєння, їхні частини);

- включені до групи 90 «Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їхні частини та приладдя» (тільки для телескопічних прицілів або інших оптичних пристроїв для зброї, якщо вони не поставлені разом із зброєю, для якої вони призначені);

- включені до групи 93 «Зброя та боєприпаси; їхні частини та приладдя», крім включених до товарних позицій 9303-9304, 9305 (призначених тільки для виробів товарних позицій 9303-9304), 96909 та 9307.

Дія закону не поширюється на продукцію оборонного призначення, що ввозиться під будь-якими митними режимами з території держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаною згідно із міжнародним законодавством державою-агресором, а також з території держави, яка є стороною міжнародного договору про колективну безпеку або міжнародного договору, що має військову складову, якщо іншою стороною такого міжнародного договору (у тому числі багатостороннього) виступає держава-окупант (агресор) по відношенню до України.

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Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення і також поширюється на товари військового призначення, які перебували під митним контролем, але не були випущені для вільного використання на території України до дати набрання чинності цим законом, крім тих, що підпадають під визначення пункту 2 цього закону.

Як зазначив автор закону, народний депутат від "Батьківщини" Сергій Терьохін, пропонується, зокрема встановити "звільнення як для імпортної зброї, так і для тієї, що виробляється вітчизняними підприємствами".