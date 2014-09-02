КрАСЗ спростовує інформацію про закриття заводу і перенесення виробництва в Казахстан

Кременчуцький автоскладальний завод (Полтавська обл.) спростовує інформацію про закриття підприємства і перенесення виробництва в Казахстан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор підприємства Микола Черниш.

За його словами, протягом останніх днів у багатьох інтернет - і друкованих ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито Кременчуцький автоскладальний завод припиняє своє існування і виробництво автомобілів переноситься в Казахстан.

Черниш заявив, що опублікована інформація недостовірна і спрямована на дискредитацію українського виробника і є частиною великої антиукраїнської пропаганди.

Він підтвердив, що починаючи з другого кварталу 2014 р. ситуація на автомобільному ринку докорінно змінилася, оскільки бойові дії на сході України і анексія Криму призвели до втрати трьох регіональних ринків і погіршення соціально-економічної ситуації в країні в цілому; девальвація національної валюти викликала істотне зростання цін на автомобілі; скасування законодавчих актів щодо підтримки національних виробників зробило українські заводи нерівними в конкурентній боротьбі з імпортерами.

«Спочатку це призвело до обвалу споживчого попиту на автомобілі - ринок показав негативну динаміку на рівні 70-80%. В кінцевому результаті до літа, на ті ж 70-80% впало і автомобільне виробництво.

За такої маленької ємності авторинку (на рівні 5-6 тис. од.) і за відсутності держпідтримки економіка внутрішнього виробництва в Україні перестала бути конкурентною і рентабельною.

Керівництвом заводу було прийнято рішення тимчасово призупинити виробництво автомобілів Geely, SsangYong на КрАСЗ. Зараз вони імпортуються до України в готовому вигляді. Основну частину персоналу, зайнятого в даному виробництві, завод був змушений скоротити»,- сказав Черниш.

При цьому він підкреслив, що в даний момент виробничі цехи використовуються для виробництва переобладнаних автомобілів і спеціальної техніки. Асортимент даної продукції досить широкий - від промтоварних і хлібних фургонів до сміттєвозів та автомобілів швидкої медичної допомоги. В даному виробництві задіяно більше 100 працівників.

«Завод не має жодних спільних виробничих програм з Казахстаном, обладнання заводу не вивозилося. Виробничі потужності знаходяться в повній готовності. Завод готовий приступити до випуску автомобілів, як тільки ситуація на автомобільному ринку та в економіці країни нормалізується», - зазначив Черниш.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня Кременчуцький автоскладальний завод приостанавливил виробництво автомобілів. Раніше в цьому році КрАСЗ зупиняв свою роботу з 1 до 19 червня. На підприємстві повідомляли, що зупинка була викликана проблемами з комплектуючими.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р. Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один із лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

КрАСЗ у 2013 році збільшив виробництво автомобілів в 2,7 разу - до 9049 шт.