Для трьох індустріальних парків хочуть залучити понад 5 млрд гривень інвестицій

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) розраховує на залучення 5,2 млрд грн інвестицій у реалізацію проектів індустріальних парків Bionic Hill у Києві, «Кривбас» у Кривому Розі й IPark в Одеській області.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держінвестпроекту з посиланням на директора департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку відомства Василя Федюка.

«Орієнтовний обсяг інвестицій у ці парки становить: 250 млн грн у «Кривбас», понад 500 млн грн в iPark, 4,45 млрд грн у Bionic Hill», - йдеться в повідомленні.

У Держінвестпроекті нагадали, що інноваційний парк Bionic Hill планує розвивати сфери високих технологій, енергоефективності та енергозбереження, «Кривбас» орієнтований на розвиток кластерів машинобудування і будівельної індустрії, а IPark буде працювати в напрямку переробної, приладобудівної, нафтохімічної промисловості, автомобілебудування та робототехніки. Передбачається, що дані парки дозволять створити майже 40 тис. робочих місць.

Разом з тим Федюк зазначив, що за останні півроку Держінвестпроект вніс уже 11 індустріальних парків у відповідний реєстр, що, на його думку, свідчить про успішну реалізацію програми з їх створення. При цьому подальший розвиток інноваційних парків в Україні буде залежати, зокрема, від державної підтримки облаштування інженерно-транспортної інфраструктури.

Читайте такожУкраїна скоротила освоєння капінвестицій«Як показує світова і європейська практика, індустріальні парки вимагають конкретної підтримки від держави створення відповідної інфраструктури - підведення зовнішніх мереж, комунікацій і т. д. Саме за такою формою створювалися високотехнологічні парки в Туреччині, Чехії, Словаччини, Польщі та в інших країнах», - резюмував Федюк.

Як повідомляв УНІАН, у серпні міжвідомча комісія при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі ухвалила рішення включити до реєстру індустріальних парків Bionic Hill, iPark і «Кривбас».

Довідка УНІАН. Індустріальний парк - це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією.

Згідно з українським законодавством, Держінвестпроект включає індустріальний парк до реєстру індустріальних парків на підставі відповідного рішення комісії при Мінекономрозвитку.