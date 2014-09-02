США назвали цікаві для інвестицій галузі в Україні

Американські компанії розглядають можливості інвестування в українські авіабудівні підприємства, енергетику, сільське господарство та інформаційні технології.

Про це заявив заступник міністра торгівлі США з питань Європи та Євразії Метью Мюррей в ході зустрічі із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолієм Максютою, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Найцікавішими для американського бізнесу є енергетика, сільське господарство, авіація та сектор інформаційних технологій», - йдеться в повідомленні.

Водночас, про конкретні проекти і можливі обсяги інвестицій прес-служба не повідомляє.

Мюррей зазначив, що для реформування моделі економічного розвитку України необхідно дотримуватися курсу на зближення з Євросоюзом і ратифікувати угоду про вільну торгівлю з ЄС.

Читайте такожДля трьох індустріальних парків хочуть залучити понад 5 млрд гривень інвестицій У свою чергу, Максюта зазначив, що Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з США в торговельній сфері. Зокрема, йдеться про розширення присутності американських інвесторів в Україні, можливість зняття торгових обмежень, які сьогодні існують, в тому числі й антидемпінгових.

Як повідомляв УНІАН, Україна активно співпрацює з американськими компаніями в сфері аерокосмічного виробництва. Зокрема, 13 липня американський центр космічних польотів успішно провів четвертий пуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь для якої розробило українське держпідприємство "Південний машинобудівний завод" ("Південмаш").

В середині липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що російські лобісти в США намагаються перешкодити українським виробникам поставляти на ринок США товар вітчизняної трубної промисловості. За його словами, український уряд надаватиме допомогу вітчизняним компаніям у подоланні таких труднощів.