Україна уклала контракт на постачання вугілля з ПАР

Уряд України уклав контракт на постачання 1 млн тонн вугілля для теплоелектростанцій з Південно-Африканської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’р-міністр України Арсеній Яценюк

"Що стосується вугілля. Вони (терористи - УНІАН) розбомбили основні шахти, з яких ми постачали вугілля на ТЕС. Уряд вже підписав угоду на 1 млн тонн постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки, перший корабель вантажиться. Приватні компанії також закуповують вугілля", - сказав Яценюк.

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Він зауважив, що імпортне вугілля дороге. "Але з іншого боку ми тепер переоснастимо наші котли на ТЕС, перейдемо на дешевше вугілля, і виклики в енергетичному секторі змуcять нас проводити реальну модернізацію в енергетиці", - сказав голова уряду.

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