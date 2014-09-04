Гендиректор ММК ім. Ілліча": Інфраструктура Маріуполя і підприємства працюють стабільно

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.Читайте такожПід Маріуполем чутні вибухи і постріли, очевидці говорять про колону російських танків

"Шановні маріупольці та гості нашого міста! Будь ласка ще раз хочу закликати всіх користуватися інформацією тільки з офіційних джерел. Бойові зіткнення відбуваються за межею города.Вся інфраструктура міста і підприємств працює стабільно", - написав Зінченко.

За його словами, на даний момент підстав для панічних настроїв немає.