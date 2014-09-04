Мінекономрозвитку виступає за скасування податків на імпорт електромобілів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступає за відміну податків на імпорт електромобілів, запропоновану в законопроекті народного депутата Володимира Полочанінова.

Про це на громадських слуханнях, присвячених проекту закону, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роман Качур.

Автор законопроекту пропонує на 3 роки відмінити всі ввізні мита і акцизи на електромобілі. Проект передбачає звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України електромобілів, а також операцій з підакцизними товарами з реалізації легкових автомобілів, оснащених електричними двигунами (крім гібридних двигунів), з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти, включаючи місце водія.

За словами заступника міністра, це дасть змогу в майбутньому суттєво скоротити дефіцит платіжного балансу України за рахунок зниження споживання нафтопродуктів.

«Компонент нафтопродуктів забезпечив 40% мінусу нашого платіжного балансу, тобто курс гривні був би сьогодні іншим, якби не значний вплив компоненти нафтопродуктів», - сказав Качур, відзначивши, що торік споживання нафтопродуктів в Україні становило близько 20 млрд дол.

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Разом з тим, представник інвестиційний-консалтингової групи "Астарта-таніт" Кирило Криволап повідомив про те, що 10% електромобілів в Україні змогли б скоротити імпорт нафтопродуктів на 1,5 млрд дол. на рік.

За його словами, Україна сама може налагодити виробництво електромобілів і батарей, враховуючи багаті родовища літію в країні.

"Даний напрям може означати для України 2-3% зростання ВВП щорічно", - сказав Криволап.

Під час обговорення законопроекту представники влади, імпортерів і бізнесу дійшли висновку, що така міра дасть змогу сформувати ринок автомобілів на електричній тязі в Україні і створити мінімальну інфраструктуру для заряджання авто.

Разом з тим, присутні відзначили, що для розвитку ринку електромобілів необхідна державна підтримка, і найбільш ефективною була б компенсація державою частини вартості електромобіля при купівлі, за прикладом розвинених країн.

Єдиними, хто виступив проти законопроекту, стали представники Запорізького автомобілебудівного заводу, назвавши його лобістським.

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Як повідомляв УНІАН, світові продажі електромобілів в 2013 році збільшились порівняно з 2012 роком удвічі - до 200 тисяч штук.

У грудні 2013 року Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК, наднаціональний орган Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану) ухвалила рішення тимчасово встановити нульову ставку ввізного митного збору на електромобілі з 1 лютого 2014 року по 31 грудня 2015 року включно.

В Україні продажі електромобілів поки що не мають масового характеру, на вітчизняних автодорогах їздять лише декілька сотень автомобілів з електричним двигуном.