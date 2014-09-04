Після війни схід України доведеться відбудовувати заново - підприємці Донбасу

Після закінчення війни на сході країни, яку почали озброєні бойовики за фінансування Росії, Донбас доведеться не просто відновлювати, а повністю відбудовувати. Таку думку на прес-конференції в середу висловив керівник Клубу підприємців Донбасу Петро Тесновський.

«Думка наших експертів така: потрібно забути про відновлення Донбасу. Не можна відновлювати те, що було зруйноване. Те, що було, відновлювати не треба і реанімовувати його не потрібно. Його потрібно повністю по-новому вибудовувати», – вважає Тесновський.

Він пояснив, що багато що в Донецькій і Луганській областях було збудовано за застарілими стандартами і принципами і давно вимагало оновлення.

«Наприклад, якщо ми відновлюємо міст, на якому був дворядний рух з двох боків, потрібно робити його чотирирядним, розв‘язуючи проблему руху. Потрібно готуватися до будівництва якісних доріг, автострад», - вважає Тесновський.

На його думку, вже перші кроки з відновлення Донбасу дадуть непоганий поштовх для розвитку малого і середнього бізнесу.

«Почнеться відновлення – підуть зарплати. Підуть зарплати – почне підніматися малий і середній бізнес», – сказав Тесновський.

Також керівник Клубу підприємців Донбасу повідомив, що на сьогодні підприємці із зони АТО потребують посиленої підтримки з боку держави, зокрема, в питаннях спрощення перереєстрації бізнесу або відтермінування сплати податків, а також з боку партнерів, зокрема банків, які обмежують кредитні лінії у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що на відновлення сходу України необхідно близько 8 млрд дол. За його словами, "якщо два місяці тому, коли ми звільняли Слов'янськ, наші оцінки були 8 млрд грн, я можу сміливо заявити, що тепер гривні можна міняти на долари, це мільярди доларів зруйнованої інфраструктури".

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Україна почала антитерористичну операцію. Упродовж липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.