В Україні зросли ціни виробників промпродукції

Ціни виробників промислової продукції в Україні в серпні порівняно з липнем 2014 року зросли на 2,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Згідно з повідомленням, у річному виразі (у порівнянні з серпнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 24,2%, з початку року (серпень 2014 року до грудня 2013 року) - на 24,4%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в липні порівняно з червнем 2014 року зросли на 2,7%, в річному вимірі (порівняно з липнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 22,5%, з початку року (липень 2014 року до грудня 2013 року) - на 21,2%.

У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.