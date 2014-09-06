У Львівській області зупинена переробка та відвантаження вугілля

У вугільній галузі Львівської області склалася критична ситуація, через відсутність коштів зупинено роботу збагачувальної фабрики Львівської вугільної компанії, що у свою чергу призвело до припинення переробки та відвантаження вугілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це йдеться у зверненні т.в.о. голови ОДА Юрія Турянського до міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана.

«На сьогодні у вугільній галузі Львівщини склалась критична ситуація у зв’язку із зупинкою роботи збагачувальної фабрики ПАТ «Львівська вугільна компанія» з 22 серпня. На підприємстві існує заборгованість з виплати заробітної плати в сумі близько 10 млн грн», - йдеться у листі.

Зупинка роботи збагачувальної фабрики призвела до припинення переробки вугілля та відвантаження його на теплові електростанції. Єдиним джерелом надходження коштів для ПАТ «Львівська вугільна компанія» є збагачення вугілля для ДП «Львіввугілля». Завдяки стабілізації роботи ДП «Львіввугілля» та збільшення відвантаження товарної вугільної продукції на ДП «Вугілля України» підприємство має зароблених і неоплачених коштів у сумі 59 млн грн, зазначає Турянський.

«З метою стабілізації роботи підприємств вугільної галузі області і зняття соціальної напруги в регіоні просимо доручити ДП «Вугілля України» виділити для ДП «Львіввугілля» кошти», - йдеться у листі голови ОДА до Продана.

За словами Турянського, необхідна сума становить: 3,7 млн грн – оплата для ПАТ «Львівська вугільна компанія» за послуги зі збагачення вугілля за серпень; 2,9 млн грн – оплата за послуги зі збагачення вугілля у вересні; 10,2 млн грн – погашення заборгованості ДП «Львіввугілля» за спожиту у серпні електроенергію; 20 млн грн – перший транш для введення в дію лави № 134 шахти «Степова».

Читайте такожЗапаси вугілля на українських ТЕС скорочуються