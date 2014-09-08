Росія може залишитися без європейської текстильної продукції

Російські виробники просять президента країни ввести ембарго на імпортні тканини. Відповідний лист з пропозицією ввести заборону на ввезення текстильної продукції з Європи президенту надіслав голова Асоціації текстильників Росії (АТР) Шамхал Ільдаров, пишуть «Известия».

Читайте такожЗМІ: Опублікований список російських компаній, по яким можуть вдарити санкції ЄСЗа його словами, недоцільно купувати готову текстильну продукцію з країн Євросоюзу, підтримуючи цим оподатковувану базу держав, які ведуть ворожу політику по відношенню до Росії. Крім того, Ільдаров відзначає, що за останні 14 років частка легкої та текстильної промисловості в РФ у внутрішньому валовому продукті знизилася в 30 разів - з 12% до 0,4%. За прогнозами Асоціації текстильників Росії, обмеження імпорту повинно стимулювати вихід на вітчизняний ринок російської продукції. А також стимулювати західні компанії налагоджувати виробництво в Росії.

Нагадаємо, Росія ввела ембарго на ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства з країн, які ввели проти неї санкції. У чорні списки потрапили м'ясо, молочна продукція, овочі, коренеплоди, фрукти, горіхи, риба, морепродукти і ковбаси із США, Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії.

Читайте такожРосіяни скаржаться на значне подорожчання продуктів харчуванняВласниця студії дизайну тканини SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN Олександра Калошина впевнена, що відмовлятися від іноземних тканин Росії поки зарано. "Постраждає споживач і, звичайно, постраждають тисячі малих підприємств і сотні кравців по всій країні. Ми одна з не багатьох країн світу, де залишилися сотні магазинів тканин і сотні кравців", - говорить Калошина. За її словами, 30% малих підприємств шиють з європейських тканин, інші тканини - це Корея, Туреччина, Китай і Росія. "Без європейських тканин багато російських дизайнерів не зможуть створювати нові колекції", - вважає дизайнер.

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