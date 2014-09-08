Два ГЗК Фірташа передали Мінекономрозвитку

Фонд державного майна України (ФДМУ) передав цілісні майнові комплекси Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду держмайна.

«Фонд передав, а Мінекономрозвитку прийняло цілісні майнові комплекси Іршанського гірничо-збагачувального і Вільногірського гірничо-металургійного комбінатів», - говориться в повідомленні ФДМУ.

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У Фонді держмайно відзначили, що ця передача була здійснена на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів України.

У ФДМУ також нагадали, що термін дії договорів оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК закінчився 5 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закріпити право господарювання на майнових комплексах Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, раніше орендованих компанією Дмитра Фірташа «Кримський титан», за державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Згідно з документом, процедура передачі майнових комплексів двох підприємств передбачає, що спочатку вони мають бути передані Фондом державного майна у ведення Мінекономрозвитку - на підставі припинення договору їх оренди приватним акціонерним товариством «Кримський титан». Потім Мінекономрозвитку має передати ці підприємства в держкомпанію і одночасно запропонувати найбільш ефективні механізми використання виробничих потужностей, включаючи організаційно-правову форму такого використання.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна в червні 2014 року на доручення Кабінету міністрів України повідомив «Кримський титан», контрольований бізнесменом Дмитром Фірташем, про намір не продовжувати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК.

Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн на рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.