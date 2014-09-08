У Росії продажі автомобілів впали на 26%

Авторинок РФ прискорив падіння, скоротившись на 25,8% до 172.015 штук в серпні 2014 року, повідомила в понеділок Асоціація європейського бізнесу (АЄБ).

За вісім місяців продажі скоротилися на 12,1% до 1,583 мільйона автомобілів.

Такий глибокий провал продажів у серпні не був сюрпризом для учасників ринку, вважають експерти АЄБ.

Читайте такожКуди котиться український авторинок

"Нещодавно оголошена державна програма з утилізації і trade-in автомобілів вселила надію, що падіння ринку може бути зупинено, - йдеться в повідомленні асоціації з посиланням на голову комітету автовиробників АЄБ Йорга Шрайбера. - Чи це так чи ні, залежить від того, як швидко ця програма буде запущена".

Асоціація, на прогнози якої орієнтуються продавці та виробники автомобілів, в середині року переглянула свій прогноз на 2014 рік в бік зниження, вона чекає скорочення продажів на 12 відсотків до 2,45 мільйона машин.

Минулого року ринок увійшов у період стагнації, скоротившись на 5,5 відсотка до 2,78 мільйона машин, але прискорив падіння на початку цього року.

Як повідомляв УНІАН, Путін може залишити росіян без імпортних автомобіліві ліків. Про те, що Росія може ввести додаткові санкції, попереджав і прем'єр Дмитро Медведєв. Наприклад, можлива заборона для європейських і американських авіаліній на транзит через Росію в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Також влада може прийняти захисні заходи в авіабудуванні, суднобудуванні, автомобільній промисловості і в інших галузях, але робити це, за словами прем'єра, будуть осмислено, щоб не нашкодити собі. «Поки це все страшилки, ніяких додаткових санкцій на даний момент не готується», - запевняє співробітник апарату уряду.