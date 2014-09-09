З початку АТО на Донбасі знищено близько 600 підприємств

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі було знищено близько 600 підприємств, на відновлення яких може піти десятки мільярдів доларів. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус, передає ТСН.uа.

"396 компаній знищено в Донецькій області, близько 200 компаній - у Луганській. Це ті компанії, які швидко відновити не вдасться. Мова йде про фізичне знищення", - сказав Білоус.

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За його словами, матеріальні втрати, завдані інфраструктурі підприємств військовими діями, є значними, оскільки мова йде про великий промисловий регіон.

Фактичний збиток обчислюється десятками мільярдів доларів, його можна буде оцінити тільки після закінчення воєнних дій. Читайте також: У Луганську бойовики захопили офіс підприємства та викрали 17 автомобілів Також Ігор Білоус додав, що за серпень Україна недоотримала з Донецької та Луганської областей податків на загальну суму понад 900 мільйонів гривень.