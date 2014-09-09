Продаж колишніх гірничих комбінатів Фірташа може принести країні по $3-5 млрд.

Державі необхідно зробити реальні дії, спрямовані на відновлення держконтролю над Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом (ІГЗК) і Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом (ВГМК), вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

«Термін оренди ІГЗК і ВГМК підприємством «Кримський титан» закінчився. ФДМ заявив, що передав держпідприємства ІГКО і ВГМК до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Рішення правильне в силу низки причин. Починаючи з необгрунтовано низької орендної плати за підприємства, які здатні генерувати сумарно прибуток у розмірі 350 млн. доларів на рік. Продовжуючи відсутністю інвестицій у розвиток комбінатів з боку орендаря. Закінчуючи доцільністю проведення відкритого приватизаційного аукціону з продажу ІГЗК і ВГМК - продаж цих підприємств може принести до державного бюджету за 3-5 млрд. доларів за кожне, що надзвичайно важливим та актуальним у вкрай складний для нашої країни час», - таку думку висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин.

Як стало відомо, право господарювання на майнових комплексах ІГЗК і ВГМК закріплене за державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Однак, економісти вважають, що ситуація з відновленням держконтролю над даними підприємствами поки вкрай далека від завершення.

«Наївно сумніватися в тому, що Group DF, яка володіє контрольним пакетом акцій «Кримського титану», буде всіляко чинити опір втіленню в життя рішення, в силу якого нею був втрачений контроль над двома високорентабельними підприємствами. Можливо, розвиток ситуації з ІГЗК і ВГМК стане тестом для влади, який покаже, чи мають намір її представники відстоювати інтереси держави, або будуть займати угодівську позицію щодо представників окремих олігархічних груп. Зрозуміло, продаж комбінатів на відкритому аукціоні можливий лише у разі відсутності орендних зобов'язань, а також після реального повернення ІГЗК і ВГМК в розпорядження держави», - вважає В.Бутко.

Фахівці галузі, сформували Громадську робочу групу з питань вирішення проблем титанової галузі України, вважають, що ситуація з Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом і Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом впливає і на перспективи відновлення держконтролю над ПАТ «Сумихімпром», недопущення його ліквідації з подальшою передачею цілісного майнового комплексу підприємства на користь Group DF, що належить бізнесменові Фірташу та колишньому голові адміністрації президента (2010-2013 роки) С.Льовочкіну.

Перебуваючи в оренді у ПРАТ «Кримський титан» (контрольний пакет акцій належить Д.Фірташу), ІГЗК і ВГМК мали статус філій «Кримського титану». Заборгованість «Сумихімпром» перед «Кримським титаном» сформувалася в значній мірі за постачання сировини з ІГЗК і ВГМК. Результатом формування заборгованості стало доведення ПАТ «Сумихімпром» до стану банкрутства через керовані Д.Фірташем і Льовочкіним підприємства. Про це заявили у своєму Відкритому зверненні члени Громадської робочої групи з питань вирішення проблем титанової галузі України.

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«Звернення Робочої групи опубліковано більше десяти днів тому. Наскільки мені відомо, реакції на нього з боку більшості одержувачів документа - Кабмін, Генпрокуратура, МВС, Мін'юст - ні. Сподіваюся, це пов'язано виключно з високим рівнем зайнятості зазначених держорганів питаннями силового протистояння на сході країни і влада не планує ігнорувати заклик до наведення порядку в галузі, підприємства якої в даний час знаходяться під контролем Фірташа. Для вирішення проблем, що виникли через доведення до банкрутства «Сумихімпром» і оголошеної в 2012 році, але досі не почалася санації підприємства, доцільно відновлення державного контролю над ІГЗК і ВГМК» - вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В.Бутко.

Нагадаємо, 5 вересня ФДМ звернувся до Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції з проханням розслідувати умисне доведення до банкрутства «Сумихімпром», надіславши листа до Генпрокуратури зі зверненням щодо виявлених ФДМ фактів, які свідчать про нанесення менеджментом «Сумихімпром» значного економічного збитку підприємству та містять ознаки кримінального правопорушення.