Україна в серпні знизила виробництво легкових автомобілів майже у 30 разів

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів у січні-серпні зменшилося на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 23 093 штук, а комерційних - на 3%, до 1 131 одиниці. Виробництво автобусів за звітний період упало на 55% - до 592 штук.

У серпні виробництво легкових автомобілів знизилося порівняно з аналогічним періодом минулого року в 28 разів - до 189 одиниць, виробництво комерційних автомобілів скоротився на 44% - до 153 одиниць, а виробництво автобусів упало на 61% - до 94 одиниць.

За даними «Укравтопрому», лідируючу позицію за підсумками восьми місяців у легковому сегменті українського автопрому займає Запорізький автомобілебудівний завод, який зменшив виробництво автомобілів порівняно з січнем-серпнем 2013 року на 6,3% - до 10 661 легкового автомобіля.

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Лідером з виробництва комерційних автомобілів за перші вісім місяців року став кременчуцький "АвтоКрАЗ", який справив 733 авто, що на 38,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільша кількість автобусів у січні-серпні випустив завод "Черкаський автобус" - 235 автобусів, що перевершує результат січня-серпня 2013 року на 66,7%.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).