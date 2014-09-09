У компанії, пов'язаної з «сім'єю» Януковича, забрали ліцензії на надрокористування

Міністерство екології та природних ресурсів України анулювало раніше видані 17 спеціальних дозволів на користування надрами компанії «Голден Деррік», пов'язаної з «сім'єю» екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив глава Мінекології Андрій Мохник.

«Анульовано 17 ліцензій «Голден Деррік», яку пов'язують зі Ставицьким (екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким - УНІАН), що входить до оточення Януковича», - сказав Мохник.

При цьому він повідомив, що анульовані ліцензії для «Голден Деррік» планується виставити на відкриті аукціони для продажу іншим компаніям, які мають намір займатися видобутком корисних копалин.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня генеральна прокуратура позбавила компанію «Голден Деррік» шести спеціальних дозволів на розробку нафтогазових родовищ.

Проведена Генпрокуратурою перевірка встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку і видобуток нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Згідно з перевіркою, 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянках, наданих у користування компанії, протягом двох років не сплачено до бюджету понад 5 млн грн за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу СЕПЕК Сергія Курченка.