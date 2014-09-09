ФДМ: Фірташ не може претендувати на частку комбінатів, які повернули державі

Компанія «Кримський Титан», що входить в Group DF Дмитра Фірташа, якій уряд відмовився продовжувати договір оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, не може претендувати на частку в майні цих підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки Фонду державного майна Дмитро Парфененко, який зазначив, що Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК знаходяться в оперативному управлінні держави.

Я звертаю увагу, що жодних офіційних дозволів Фонд держмайна як колишній орендодавець на здійснення інвестицій не давав.

Він підкреслив, що, згідно з нинішнім законодавством, усі майнові права на активи підприємств, які повернули в управління держави, є його власністю.

«Тобто, відповідно до діючих нормативів орендар не має права претендувати на будь-які компенсації», - додав глава ФДМ.

Крім того він повідомив, що «Кримський Титан» був своєчасно повідомлений про небажання уряду продовжувати договір оренди вищевказаних підприємств за три місяці до завершення строку оренди. При цьому орендар чотири рази не пускав на підприємства інвентаризаційну комісію, яка прибула туди для перевірки схоронності майна.

Раніше повідомлялося, що 5 вересня Кабмін повернув у держвласність Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, орендовані компанією «Кримський Титан» бізнесмена Дмитра Фірташа, які за прибутку щонайменше в 1 млрд грн приносили державі доходів лише на 100 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2008-2009 роках держава намагалася повернути під свій контроль Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК, однак програла боротьбу. З приходом до влади Віктора Януковича, Дмитро Фірташ зміг без проблем продовжити оренду комбінатів. Однак на початку червня 2014 року ФДМУ за дорученням Кабміну повідомив компанію «Кримський Титан» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.

У середині серпня структури Фірташа, маючи намір призупинити процес повернення підприємств державі, намагалися незаконно продовжити оренду. За інформацією екс-міністра промполітики Валерія Мазура, адміністрація підприємств змушувала робітників під страхом звільнення ставити свої підписи під зверненнями до органів влади.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

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Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн в рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.