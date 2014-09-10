Порошенко хоче зробити оборонно-промисловий комплекс локомотивом економіки

Президент України Петро Порошенко вважає, що у зв'язку із ситуацією, яка склалася, оборонно-промисловий комплекс країни може стати локомотивом вітчизняної економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішнього розширеного засідання Кабінету міністрів України.

“Українська держава зробить все можливе для того, щоб сьогодні забезпечити українського воїна усім необхідним. Ми будемо задовольняти всі потреби і у зброї, і в техніці, і у грошах, як би важко не було”, - сказав Порошенко.

Він зауважив, що чекає від уряду пропозицій стосовно створення системи забезпечення українських військових всім необхідним для підвищення рівня їх боєздатності.

“Немає жодного сумніву, що потреби армії слід визначати не за застарілими нормами постачання, за пожовклими папірцями й інструкціями, а по тому, що реально сьогодні необхідно бійцям і підрозділам в зоні АТО, конкретному солдату, конкретній бригаді, батальйону, взводу, роті”, - сказав президент.

“Війна дуже негативно впливає на нашу економіку, й економіка без реформ надто слабка, щоб гарантувати перемогу. Щоб розірвати це коло, ми маємо прискорити реформи. І можу сказати, що ми з урядом і керівництвом парламенту зробимо все можливе, щоб прискорити реформування, якого країна вже зачекалася”, - зазначив Порошенко.

“Нема лиха без добра — вчить народна мудрість. І оскільки військова загроза, на жаль, зараз носить довготривалий характер, нагальні потреби оборони України можуть зробити військово-промисловий комплекс одним із локомотивів вітчизняної економіки”, - підкреслив глава держави.