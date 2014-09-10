Продажі нових легкових автомобілів в Україні впали удвічі

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні впали на 51% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 71 011 штук, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

Продажі нових легкових автомобілів у серпні знизилися порівняно з липнем на 8%, а порівняно з серпнем 2013 року - впали на 71% - до 6 402 одиниць.

У прес-службі зазначили, що в легковому сегменті нові автомобілі охопили 95% продажів.

У повідомленні також сказано, що всього за вісім місяців в Україні продано 73 519 нових і старих легкових автомобілів, що на 51% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними "Укравтопрому", лідером легкового авторинку в серпні 2014 року стала японська Toyota, яка реалізувала 876 автомобілів, що на 46,7% менше, ніж у серпні 2013 року. На другому місці - корейський Hyundai - 477 автомобілів, падіння порівняно з серпнем 2013 року становило 69,2%. Далі розташувалися вітчизняний ЗАЗ (-73%), французький Renault (-66,5%) і німецький Volkswagen (-65,1%).

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку і склали 232,894 тис. одиниць. З них легкових автомобілів продано 213,322 тис. штук, комерційних - 16,393 тис., автобусів - 3,179 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.