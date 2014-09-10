Українська компанія купує збанкрутілий латвійський метзавод за 107 млн євро

Українська металлоломная компанія «КВВ груп» отримала право на купівлю збанкрутілого металугрійного комбінату «Ліепаяс металургс» (Латвія) за 107 млн євро, повідомило УНІАН джерело в компанії.

За його словами, «КВВ груп» має намір відновити виробництво на підприємстві до кінця поточного року. Водночас воно повідомило, що придбати комбінат мала намір компанія United Group (належить російському бізнесменові Ігорю Шамису), однак її пропозиція була менш приваблива.

Крім того, інформацію про купівлю латвійського підприємства не спростував співзасновник «КВВ груп» Євген Казьмін. Відповідаючи на запитання УНІАН про місце презентації операції з придбання метзаводу, він сказав: «Вона буде відбуватися в Ризі».

Кузьмін також сказав, що детальніша інформація про угоду буде оприлюднена протягом одного-двох тижнів.

Довідка УНІАН. «Ліепаяс металургс» - найбільше промислове підприємство Латвії, а також одне з найстаріших підприємств країни, яке веде свою історію з 1882 року. Головна продукція підприємства - стальний арматурний прокат для армування залізобетонних конструкцій.

"КВВ груп" (Київ) створена в жовтні 2010 року, її основним власником є британська Gefest Investments Limited. Основні напрямки діяльності компанії - переробка металобрухту, будівництво та металургія. Власники компанії - Валерій Кришталь і Євген Казьмін.