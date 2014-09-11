В інтересах держави необхідно змінити комітет кредиторів «Сумихімпрому» - юрист

Назріла необхідність зміни комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром», майже 100% акцій якого належить державі.

Таку думку висловив юрист з корпоративного права Олександр Щербань, коментуючи звернення Фонду державного майна України в Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції з проханням розслідувати умисне доведення «Сумихімпром» до банкрутства менеджментом підприємства.

«Актуальність зміни комітету кредиторів зросла, зокрема згідно з результатами проведеного державного аудиту діяльності підприємства, результати якого вказують на високу ймовірність навмисного доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром» менеджментом хімічного концерну, який, як відомо з публікацій у ЗМІ, контролюється підприємцем Дмитром Фірташем. На користь цієї точки зору свідчить продаж продукції «Сумихімпромом» за заниженими цінами, дивне з точки зору логіки придбання підприємством продукції, аналогічної тій, яку «Сумихімпром» виробляє. Наведені факти зафіксовані госаудитом, вони містяться в листі ФДМ на адресу Генпрокуратури та Мін'юсту. Складно інтерпретувати цю інформацію інакше, ніж умисне доведення «Сумихімпрому» до банкрутства, зокрема у зв'язку зі збитковою діяльністю підприємства в окремі роки, що фіксується на тлі різкого зростання обсягу доходу», - вважає юрист.

При цьому, як зазначає Олександр Щербань, до складу комітету кредиторів «Сумихімпрому» увійшли переважно представники підконтрольної Д.Фірташу Group DF або структури, афілійовані з найближчими діловими партнерами цього бізнесмена - ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», банк «Надра», ТОВ «Синтез Ресурс», ПАТ «Кримський Титан», Ostсhem International GmbH, які отримали п'ять із шести місць у комітеті кредиторів «Сумихімпрому».

Представнику держави, якій належить майже 100% акцій ПАТ «Сумихімпром», як і представникам банків-кредиторів, яким підприємство винне близько 1,2 млрд. грн, місця в комітеті кредиторів місця не знайшлося. Очолює комітет кредиторів «Сумихімпрому» генеральний директор підприємства І.Лазакович, який, судячи з результатів держаудиту, безпосередньо причетний до доведення хімічного концерну до стану банкрутства. Таким чином, процедуру банкрутства й санації підприємства очолюють і здійснюють особи, дії яких стали причиною банкрутства ПАТ «Сумихімпром». Про це йшла мова у відкритому зверненні Громадської робочої групи з питань вирішення проблем титанової галузі України.

«Знаючи історію питання, складно припустити, що нині існуючий комітет кредиторів ПАТ «Сумихімпром» має намір враховувати інтереси держави. Нинішній склад цього органу буде відстоювати інтереси DF Group, які, можливо, полягають у максимальному затягуванні процедури санації, кінцевою метою чого може бути ліквідація «Сумихімпрому», як юридичної особи, з подальшою передачею цілісного майнового комплексу підприємства під контроль Group DF», - припускає юрист.

Важливості набуває й необхідність вироблення реалістичної позиції ФДМУ щодо питання плану санації «Сумихімпрому». «Фонд наполягає на доопрацюванні плану санації. Однак необхідно розуміти, що доти, поки комітет кредиторів ПАТ «Сумихімпром», його керівник, як і розпорядник майна підприємства, підконтрольні DF Group, безглуздо очікувати підготовки якісного плану санації. Не викликає сумніву гостра необхідність зміни комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром», введення до його складу представників держави і банків-кредиторів, призначення на посаду голови комітету кредиторів особи, яка не буде підконтрольна бізнес групі Фірташа-Льовочкіна», - вважає Олександр Щербань.

Нагадаємо, 22 серпня 2014 року громадська робоча група з питань вирішення проблем титанової галузі України направила відкритий лист із закликом до Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ звернути увагу на необхідність залучення до відповідальності осіб, причетних до навмисного доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром». Вже 26 серпня 2014 року Фонд держмайна направив листа до Генпрокуратури України і Міністерство Юстиції зі зверненням щодо виявлених фондом фактів, які можуть свідчити про нанесення значного економічного збитку ПАТ «Сумихімпром» та з проханням розслідувати умисне доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром». Нагадаємо, що в своєму листі Громадська робоча група рекомендувала провести ретельну перевірку фактів, що свідчать про доведення ПАТ «Сумихімпром» до банкрутства організованою групою осіб на чолі з Фірташем Д. і Льовочкіним С. за участю голови правління ПАТ «Сумихімпром» Лазакович І.В., інших посадових осіб ПАТ «Сумихімпром», а також посадових осіб ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», ТОВ «Синтез Ресурс», ЗАТ «Кримський Титан», Іршанський ГЗК, Вільногірський ГМК, Ostchem International GmbH, Ostchem Germany GmbH та інших, та при наявності підстав притягнути винних до кримінальної відповідальності.