На будівництво та модернізацію шахт виділять 180 млн гривень

Президент України Петро Порошенко підписав указ про виділення 180 млн грн на будівництво та модернізацію вугільних і торфодобувних підприємств за рахунок зменшення на цю суму державних дотацій шахт, перерозподіливши витрати Міністерства енергетики та вугільної промисловості на 2014 рік.

Про це йдеться в указі №1652-VII опублікованому на сайті президента.

Це стосується утримання загальношахтних об'єктів шахти №10 «Нововолинська» та витрат на охорону поверхневих об'єктів незавершеного будівництва (баштові копри, вентиляційні установки головного провітрювання та інше).

Метою цього закону є забезпечення своєчасних і повних розрахунків з підрядними підприємствами за виконані роботи та надані послуги, а також виплати заробітної плати працівникам підрядних організацій.

На підтримку державних вугледобувних підприємств до 2014 року планувалося направити 12,168 млрд грн. При цьому кошти на будівництво та технічне переоснащення шахт в бюджеті не передбачалися.

Таким чином у бюджеті на 2014 рік витрати на підтримку держшахт зменшаться до 11,988 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля планує за 5 років зробити державні вугільні підприємства прибутковими, в той час як цього року на покриття їх збитків планується витратити понад 12 млрд грн.

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як в 1-му кварталі цього року, і раніше він реалізовувався через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки росли.

При цьому ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. За ціни тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

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Довідка УНІАН. Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.