Фірташ, незважаючи на рішення Кабміну, відмовляється повертати державі ГЗК

Компанія «Кримський Титан», яка входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, відмовляється підкорятися рішенню уряду України про повернення в державну власність Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вольногорського гірничо-металургійного комбінату, термін оренди яких минув 5 вересня, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, «Кримський Титан» продовжує вважати себе орендарем вищезгаданих підприємств навіть після закінчення терміну оренди, оскільки в компанії не одержували і не підписували жодних документів про передачу підприємств державі.

«Таким чином, згідно з чинним законодавством України, факту передачі цілісних майнових комплексів (двох підприємств – УНІАН) не було. Всі заяви чиновників про повернення ЦВК цих підприємств державі є неправдивими і передчасними», - наголошують у компанії Фірташа.

Також у компанії вважають, що державні органи не мають права займатися передачею раніше зданих в оренду підприємств.

«На сьогодні жодний державний орган країни не має права здійснювати процедуру передачі Іршанського ГЗКа і Вольногорського ГМК державі», - заявляють у «Кримському Титані».

Крім того в компанії говорять, що виконана Фондом держмайна інвентаризація вищезгаданих підприємств проводилась з порушенням процедури, передбаченої законодавством, тому «Кримський Титан» не брав участі в процесі цієї інвентаризації.

Раніше повідомлялося, що 5 вересня Кабмін повернув у держвласність Іршанський ГЗК і Вольногорський ГМК, орендовані компанією «Кримський Титан», які за прибутку щонайменше 1 млрд грн приносили державі доходів лише на 100 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в.о. голови Фонду держмайна Дмитро Парфененко повідомив, що «Кримський Титан» перешкоджає проведенню інвентаризації на підприємствах, що викликає підозри про збереження їх майна.

Він повідомив, що колишній орендар через суд поставив під сумнів законність інвентаризації. В ухвалах суду попередня інвентаризація названа незаконною, а також є заборона для ФДМ й інших органів влади проводити інвентаризацію. Разом з тим Парфененко наголосив, що уряд і ФДМ діють винятково в правовому полі і найближчим часом на Вольногорському ГМК і Іршанському ГЗК розпочнеться фактична інвентаризація.

Нагадаємо, структури Фірташа орендують Вольногорський ГМК та Іршанський ГЗК з 2004 року. У 2008-2009 роках держава намагалася повернути їх під свій контроль, однак програла боротьбу. З приходом до влади Віктора Януковича, Дмитро Фірташ зміг без проблем продовжити оренду комбінатів.

Однак на початку червня 2014 року ФДМУ за дорученням Кабміну сповістив компанію «Кримський Титан» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вольногорського гірничо-металургійного комбінату.

У середині серпня структури Фірташа, маючи намір припинити процес повернення підприємств державі, намагалися незаконно продовжити оренду. За інформацією екс-міністра промполітики Валерія Мазура, адміністрація підприємств змушувала робітників під страхом звільнення ставити свої підписи під зверненнями до органів влади.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової й енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн на рік. Вольногорський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тисяч тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більш як 70% українських облгазів, а також більш як половину вітчизняних хімічних підприємств. Нині Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.