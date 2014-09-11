У Кабміні підрахували, що дефіцит вугілля до кінця року складе 5 млн тонн

Дефіцит вугілля в Україні за підсумками року становитиме не менш як 5 млн тонн. Про це заявив під час брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми маємо дефіцит вугілля до кінця року, приблизно, 5 мільйонів тонн», - сказав Гройсман.

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Проте він нагадав, що Міненерговугілля займається заміщенням вітчизняного вугілля, видобування якого зараз утруднене через події на південному сході, зокрема, імпортуванням з ПАР, Австралії і Нової Зеландії. «Є попередні контракти, за якими вже починаються поставки», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що уряд України уклав контракт на поставки 1 млн тонн вугілля для теплоелектростанцій з Південно-Африканської Республіки. Він зауважив, що імпортне вугілля дороге, але виклики в енергетичному секторі змусять Україну проводити реальну модернізацію в енергетиці.

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Річний обсяг споживання вугілля в Україні становить близько 35-38 млн тонн. Українські теплоелектростанції в 2013 році знизили споживання вугілля порівняно з 2012 роком на 1,6% - до 37,642 млн тонн.