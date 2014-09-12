На підконтрольних бойовикам територіях Донбасу зупинилося 70% шахт
Основні причини - відсутність електропостачання, а також затоплення і пошкодження залізничних колій через обстріли та підриви, здійснені бойовиками.
У Донецькій області на територіях, підконтрольних терористам, зупинилися 70% шахт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
"На території, тимчасово окупованій терористами, в Донецькій області зупинились 70% шахт. Основна причина - це відсутність електропостачання, затоплення і пошкодження залізничних колій через обстріли та підриви, здійснені бойовиками", - сказав Лисенко.
За його словами, збої наявні і в роботі металургійних підприємств. "Загалом на територіях, які тимчасово контролюються бойовиками, зупинились більшість підприємств", - зазначив Лисенко.
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Він також повідомив, що на Донеччині ускладнено доставку товарів між населеними пунктами, також зменшується кількість продуктів харчування в місцевих магазинах.
Лисенко заявив, що в Макіївці терористи примушують пацієнтів травматологічної лікарні оплачувати лікування своїх поранених.