На підконтрольних бойовикам територіях Донбасу зупинилося 70% шахт

У Донецькій області на територіях, підконтрольних терористам, зупинилися 70% шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"На території, тимчасово окупованій терористами, в Донецькій області зупинились 70% шахт. Основна причина - це відсутність електропостачання, затоплення і пошкодження залізничних колій через обстріли та підриви, здійснені бойовиками", - сказав Лисенко.

За його словами, збої наявні і в роботі металургійних підприємств. "Загалом на територіях, які тимчасово контролюються бойовиками, зупинились більшість підприємств", - зазначив Лисенко.

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Він також повідомив, що на Донеччині ускладнено доставку товарів між населеними пунктами, також зменшується кількість продуктів харчування в місцевих магазинах.

Лисенко заявив, що в Макіївці терористи примушують пацієнтів травматологічної лікарні оплачувати лікування своїх поранених.