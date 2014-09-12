На Донбасі повністю зупинена хімічна промисловість, малий і середній бізнес – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Володимир Гройсман на зустрічі з іноземними інвесторами і представниками країн ЄС.

«Ми маємо попередні оперативні дані про наслідки наявних руйнувань. За напрямами: металургія – 45% зниження, вугільна промисловість – 51%. Зупинена повністю хімічна промисловість і за доступними цифрами 55% зниження з машинобудування, - повідомив Гройсман. - Значний відсоток градоутворювальних підприємств зупинені сьогодні, частина з них не працює взагалі. Знизили свою економічну активність близько 80-90% малого і середнього бізнесу».Читайте такожУ Донецькій області через бойові дії відбувається затоплення шахт - ОДА

За його словами, уряд створив ряд груп експертів, які проводять оцінку збитків на сході.

Також він повідомив, що вже вдалося відновити 407 будинків, майже 100 об'єктів системи енергопостачання, 41 об'єкт освіти і деякі об'єкти охорони здоров'я і торгівлі.

При цьому міністр відзначив, що на сьогодні невідкладного відновлення вимагає більш як 4 тисячі об'єктів на Донбасі.Читайте також«Донецьксталь-метзавод» повністю зупинив виробництво

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками уряду України, на відновні роботи на сході країни знадобиться близько 11,8 млрд грн. Через дії терористів і під час АТО постраждало приблизно 11 тисяч об'єктів.