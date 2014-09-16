У Росії почався спад промвиробництва

Промислове виробництво в РФ у серпні перестало зростати в річному виразі, а щодо попереднього місяця скоротилося на 0,6 відсотка, за винятком сезонних чинників, повідомляє Reuters із посиланням на Росстат.

При цьому опитані Reuters аналітики очікували зростання на 1,2 відсотка.

Місяцем раніше, в липні, промвиробництво в річному виразі збільшилося на 1,5 відсотка, а без сезонних і календарних факторів - на 0,5 відсотка щодо червня. З початку року промвиробництво зросло на 1,3 відсотка в основному через ефект низької бази минулого року, коли за підсумками восьми місяців промвиробництво скоротилося на 0,1 відсотка.

Мінекономіки РФ розраховує, що в поточному році зростання промвиробництва становитиме 1,7 відсотка.

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У серпні основне падіння припало на обробні галузі. Щодо серпня минулого року виробництво в цих галузях скоротилося на 0,6 відсотка після зростання на 2,4 відсотка в липні. Щодо липня промвиробництво впало на 1,2% після зростання на 2,3 відсотка місяцем раніше.

Видобуток газу в серпні знизився на 11,9 відсотка в річному виразі. Випуск легкових автомобілів упав на 38,3 відсотка.