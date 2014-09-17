США розробили програму повного зняття залежності від Росії в космічній сфері

Національне управління США з повітроплавання і дослідження космічного простору (NASA) має намір в майбутньому стати повністю незалежним від Росії в сфері космосу, передає DW.

Так, починаючи з 2017 року Вашингтон планує самостійно відправляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Читайте такожУ США успішно запустили ракету "Антарес", створену за участю УкраїниПодробиці відродження власної програми пілотованих польотів у космос виклав глава НАСА Чарльз Болден на прес-конференції, яка відбулася увечері 16 вересня на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Читайте такожРосія в помсту за санкції США погрожує відмовитися від експлуатації МКСЗгідно з повідомленням Болдена, контракт на будівництво нового космічного корабля для доставки американських астронавтів на МКС отримають компанії Boeing і SpaceX. Загальна вартість робіт зі створення апаратів оцінюється в 4,2 мільярда доларів для Boeing і в 2,6 мільярда для SpaceX.

Після того як НАСА завершило програму пілотованих космічних польотів у 2011 році, США повністю залежали від Росії в питанні доставки членів екіпажу на МКС. Політ одного астронавта на російській ракеті "Союз" коштує близько 70 мільйонів доларів. "З першого дня адміністрація Обами дала зрозуміти, що найвеличніший народ на Землі не повинен знаходитися в залежності від інших народів у справі освоєння космосу", - сказав Чарльз Болден.