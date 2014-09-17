Німецький Opel скорочує виробництво у Росії

Німецький автомобільний концерн Opel скорочує виробництво у Росії та звільняє 500 працівників.

Така заява пролунала у головному офісі "дочки" американського концерну General Motors у Рюссельсгаймі, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на Reuters.

Завод у Санкт-Петербурзі працюватиме лише в одну зміну. Працівникам, що підпадають під скорочення, запропонують матеріальне відшкодування.

"Ще минулого року Росія була нашим третім за величиною ринком збуту після Британії та Німеччини. Але нині цей ринок переживає серйозні потрясіння", - прокоментував таке рішення голова Opel Карл-Томас Нойманн.

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Нагадаємо, що наприкінці серпня у General Motors повідомили про призупинення конвеєра у Санкт-Петербурзі з 22 серпня по 12 вересня, а також з 29 вересня по 3 жовтня та з 10 жовтня по 29 жовтня. Ці заходи пов’язані із несприятливою ситуацією на російському автомобільному ринку, заявили тоді у концерні.